THY ücretsiz 'stopover' (duraklama) hizmetini yeniden başlattı

Dünya genelinde salgın koşullarının iyileşmeye başlaması ve kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte bu hizmete kaldığı yerden devam etmek kararı alan THY, İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak seyahat edecek ve bağlantı süresi uzun olan yolcularına İstanbul'u keşfetme imkanı sunacak.

Bu hizmette faydalanmak isteyen yolcular, bilet alımları sırasında düzenlenen otel çekiyle, 'ekonomi class' için 4 yıldızlı otelde 1 gece, 'business class' sınıf için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabilecek. Ayrıca anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklama yapabilecekler.