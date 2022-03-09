THY ücretsiz 'stopover' (duraklama) hizmetini yeniden başlattı

Dünya genelinde salgın koşullarının iyileşmeye başlaması ve kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte bu hizmete kaldığı yerden devam etmek kararı alan THY, İstanbul Havalimanı'ndan aktarmalı olarak seyahat edecek ve bağlantı süresi uzun olan yolcularına İstanbul'u keşfetme imkanı sunacak.
Bu hizmette faydalanmak isteyen yolcular, bilet alımları sırasında düzenlenen otel çekiyle, 'ekonomi class' için 4 yıldızlı otelde 1 gece, 'business class' sınıf için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayabilecek. Ayrıca anlaşmalı otellerde günlük 49 dolardan başlayan fiyatlarla konaklama yapabilecekler.
TRANSFER YOLCU SAYISINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
THY Genel Müdür'ü Bilal Ekşi, büyük ilgi gören 'stopover' konaklama hizmetinden faydalanan yolculara Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini göstermeyi hedeflediklerini belirterek "Bu vesile ile Türkiye turizmine katkı sağlamayı ve Türk Hava Yolları transfer yolcu sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yolcularımız, sunduğumuz ücretsiz konaklamaya ilaveten Türk Hava Yolları'na özel fiyatlarla, anlaşmalı otellerimizde konaklamalarını uzatabilir, İstanbul'u daha fazla keşfedebilirler" dedi.
57 BİNDEN FAZLA YOLCU FAYDALANDI
THY'nin İstanbul'un tanıtımı ve Türk turizmine katkıda bulunmak için 2017 yılında başlattığı ancak salgın nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı ücretsiz konaklama hizmeti 'stopover' (duraklama) hizmetinden bugüne kadar 42 ülke ve 108 şehirden yapılan biletlemelerle 57 binden fazla transfer yolcu, İstanbul'u gezme imkanı yakaladı.
15 YENİ ÜLKE DAHA EKLENECEK
Türk turizmine de katkı sunan proje kapsamında bu uygulamandan 15 yeni ülkeyle genişletilmesi hedefleniyor.
THY, Pakistan, Rusya, Cezayir, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Çin, Danimarka, Estonya, Etiyopya, Finlandiya, Gana, Yunanistan, İrlanda, Hindistan, İran, İtalya, Fil Dişi Sahili, Japonya, Kazakistan, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malezya, Fas, Nijerya, Norveç, Umman, Portekiz, Katar, Sırbistan, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tanzanya, Tayland, Tunus, İngiltere, İskoçya, Ukrayna, A.B.D ve Kanada çıkışlı yapılan biletlemelerde uyguladığı bu hizmeti önümüzdeki dönemde Kenya, Zambiya, Mozambik, Endonezya, Güney Kore, Vietnam, Bangladeş, Nepal, Arjantin, Brezilya, Panama, Kolombiya, Meksika, Suudi Arabistan ve Bahreyn ile genişletmeyi hedefliyor