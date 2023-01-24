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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:50

THY ‘uyarı grevi’ nedeniyle Berlin seferlerini iptal etti

Türk Hava Yoları (THY) Almanya'nın Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda görev yapan yer hizmetleri ve güvenlik görevlilerinin ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü yapacağı ‘uyarı grevi’ nedeniyle yapacağı seferleri iptal etti.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY ‘uyarı grevi’ nedeniyle Berlin seferlerini iptal etti

THY, 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721,TK1723,TK1725,TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak iptal etti. Anadolujet' te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşunu karşılıklı olarak iptal etti.

35 BİN YOLCU OLUMSUZ ETKİLENECEK

Toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri ve güvenlik görevlilerinin ücret artışı talebiyle yapacağı "uyarı grevi" 25 Ocak'ta ilk vardiyada başlayacak ve geç saatlerde sona erecek. Yapılacak grev nedeniyle planlanan 300 sefer iptal edilirken geçekleştirilecek seferlerin de gecikmeli olarak yapılması bekleniyor. Grevden yaklaşık 35 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

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THY ‘uyarı grevi’ nedeniyle Berlin seferlerini iptal etti
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