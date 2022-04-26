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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:14

THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip

AA
THY’den Dünya Pilotlar Günü için özel klip

Türk Hava Yolları (THY), Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla klip hazırladı.

THY'nin Twitter hesabından, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü sebebiyle hazırlanan kliple birlikte paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz. 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

42 saniyelik klipte eski pilot, eski uçak fotoğrafları ile İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve bugünün modern THY uçaklarından birinin önünde yeni kıyafetleriyle pilot ve hostes fotoğrafları kullanıldı.

Klipte, "İlk 1933'te yükselen bu marka, sayenizde gururla göklerde. Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip
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