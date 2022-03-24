THY’den Hezarfen ile sanal İstanbul turu

TÜRK Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu 'Lounge Business'ta yolcuların İstanbul'u sanal ortamda gezme fırsatı bulacakları sanal uçuş simülatörü 'Hezarfen Uçuş Deneyimi'ni hayata geçirdi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin İstanbul'dan dünyayı birbirine bağladığını söyledi. THY yolcuları sanal gerçeklik gözlükleriyle Galata Kulesi'nden başlayarak sanal turla, Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni deneyimleyebilecekler. Cevdet ÖZDEMİR/SABAH