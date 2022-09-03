THY’den ikrâmiye müjdesi

HAVACILIK sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 737 milyon dolar net kar ile rakiplerine fark atan Türk Hava Yolları (THY), operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin TTL ikrâmiye verecek. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli yardımcı destek personeli arkadaşlarımız: Çabanız ve katkınız için teşekkür ediyor 7 Eylül'de 20 Bin TL net ikramiyenin sizlere takdim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. 65 bin kişilik güçlü bir aileyiz, birlikte yükselmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.