THY’den iştirak şirketlerinde çalışanlara ikramiye müjdesi

Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 737 milyon dolar net kar ile rakiplerine fark atan Türk Hava Yolları (THY), yardımcı destek personelleri ve iştirak şirketlerinde çalışanlara ikramiye uygulamasına devam ediyor

Daha önce THY operasyonlarında görev yapan yaklaşık 12 bin yardımcı destek personeline 7 Eylül'de 20 bin TL ikrâmiye veren THY, iştirak şirketlerinde çalışan şeflere 40, diğer görevlerde katkı sağlayan çalışanlara ise 30 bin TL ikramiye verileceğini açıkladı.

ÜSTÜN: BAŞARIMIZI AİLEMİZLE KUTLAMAYA DEVAM EDİYORUZ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı