THY’nin kaptan köşküne Bolat oturdu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları
'nda (THY) yönetim değişikliği yaşandı. İstifa ederek görevinden ayrılan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
'dan boşalan göreve, THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirildi. İstifa eden Mehmet Görkem Aksoy
'un yerine THY'de görev yapan Mehmet Kadayıfçılar
getirilirken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Akpınar
'ın yerine gelen isim ise İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
oldu. 2015 yılından bu yana THY'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Aycı'dan boşalan koltuğu devralan Ahmet Bolat, İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1984'te ABD'de Stanford Üniversitesi
'nde Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını, 1988'de University of Michigan'da Endüstri ve Operasyonlar Mühendisliği Bölümü'nde doktorasını tamamladı. 1959 Konya doğumlu olan Prof. Dr. Bolat iş hayatına 1981'de Yıldız Kalıp Şirketi'nde tasarım ve üretim mühendisi olarak başladı.
SATIN ALMALARDA ÖNEMLİ GÖREV
Akademisyeliğin yanı sıra çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışan Bolat, THY'de Yatırım Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Anlaşmalar ile İnovasyon ve Projeler Başkanlıklarından Sorumlu Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Daha önce de Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge'den Sorumlu Başkan olarak ortaklığa 400'e yakın uçak satın alımı ile 150'ye yakın uçak kiralanmasının planlanması ve gerçekleştirilmesinde hizmet eden Bolat, Turkish Cabin Interior AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Turkish HABOM ve SunExpress Havayolları Yönetim Kurulları Üyesi ve THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak da çalıştı.
TUSAŞ'IN DA BAŞINDAYDI
Profesör Ahmet Bolat uçak-körük ataması, petrol tanker taşımacılığı, şehirlerarası otobüs işletmeciliği gibi lojistik alanlarda projeler yürütmüş; optimizasyon, sıralama ve çizelgeleme ve otomobil üretim hatları konularında birçok doktora, yüksek lisans tezleri yaptırmış ve bu alanlarda uluslararası periyodiklerde çok sayıda makale yayınladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sanayi Mühendisliği alanında Lisans, Stanford Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans ve Michigan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapan Bolat, 2 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ
) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütüyordu.
PANDEMİDE RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
THY, havacılık sektörüne ağır bir darbe indiren pandemi döneminde gösterdiği başarı ile küresel arenada dikkatleri üzerine çekti. Son açıkladığı 2021 9 aylık bilançosunda 2019 yılının da önüne geçen bir performans göstererek 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı elde eden THY, yılın üçüncü çeyreğinde yolcu gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolara çıkardı. Eurocontrol verilerine göre THY network taşıyıcılar arasında Avrupa'da lider konumda, dünyada da ilk 5 hava yolu firması arasında bulunuyor.