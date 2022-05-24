THY’nin uçak sayısı 400’e ulaşıyor

Her yıl 24 Mayıs'ta kutlanan 'Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü' kapsamında THY'nin Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarlarında tören düzenlendi. Buradaki törene THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut katıldı.
FİLO 400 UÇAĞA ÇIKIYOR
Törende yaptığı konuşmada şirketin hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan Bolat, THY filosunun 5 uçaktan bugün 370'in üzerine ulaştığını, uçak sayısının ise 3- 5 ay içinde 400'e ulaşacağını belirterek "7 tane MAX ve 20 Neo uçağımızı filoya dahil ediyoruz. Anadolujet' i tekrardan kurgulayarak modern yeni nesil teknoloji uçaklarla güçlendirip büyüteceğiz. 400'den sonraki büyümeler devam edecek. Daha büyük, daha geniş bir filo ve büyük karlar açıklayarak 90'ncı yılımızı kutlayacağız" diye konuştu.
THY BÜYÜDÜKÇE TEKNİK A.Ş'DE BÜYÜYECEK
THY filosuna yeni bir uçak girerken iki noktayı dikkat ettiklerini aktaran Bolat " Bir tanesi bu uçakları uçuracak pilotlarımızın hazır olması. Diğeri ise bakımını yapacak teknisyenlerimizin yetkilendirilmiş ve tecrübe etmiş olmaları. Bu açından THY büyüdükçe, THY Teknik A.Ş' de büyüyecek" dedi.
UÇAK İÇİNİ MİSAFİR ODANIZ GİBİ TUTUN
"Çalışanın alnının teri kurumadan hakkının verilmesi prensibinin en önemli düsturumuz olacak" diyen Bolat, THY Teknik A.Ş çalışanlarının eksiden olduğu gibi THY Genel Müdür Yardımcılığındaki çalışanlarla aynı haklara sahip olacaklarını dile getirdi. Yaz operasyonlarında en çok teknisyenlerden destek beklediklerini ifade eden Bolat,teknisyenlerden uçak kabinlerinin aynı 'misafir odaları' gibi tutmalarını istedi.
KARIMIZIN YARISINI İŞTİRAKLERDEN BEKLİYORUZ
THY'nin iştirakleri ile birlikte 65 bin kişili çalışan ailesi içinde 9 bin ile THY Teknik A.Ş'nin önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bolat, THY konsolide bütçesindeki karın en az yarısının bağlı iştiraklerden beklediklerini vurguladı.
Bolat "Bu sadece THY uçaklarına değil, diğer şirketlerin uçaklarına bakım yapmanın önemini gösteriyor. Bunun için hangarsa hangar yatırımı yapacağız . Bunları planlıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda yeni hangarlar yapacağız. Teknisyen alımlarına devam ediyoruz. THY'nin büyüme stratejisine bağlı olarak Teknik A.Ş' yi büyütüyoruz" dedi.
YOLCU UÇAKLARINI KARGOYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ
Yeni nesil Boeing 787 ve Airbus A350 tipi uçakların şirketlerin filolarına dahil olmaya başlaması ile birlikte Boeing77 ve A330 tipi uçakların modifiye edilmelerinin gündemde olduğunun altını çizen Bolat " Bir kısmının charter tipi bir kısmının da kargolara döndürülmüşe gündemde. Nitelikli iş üretme açısından buna önemi veriyoruz. Sadece bizim uçaklarımız için değil, dünyadaki diğer uçaklara yapılması için planlar yapıyoruz. Filodaki Boeing 777, A330 ve dar gövdeli bazı uçaklarının kargoya dönüşümünün THY Teknik A.Ş tarafından yapılması için çalışma yapıyoruz. 777 biraz daha zor. A330'ları en kıza zamanda kargoya dönüştürme yeteneğini kazanarak ülkemize ayrı bir gelir kapısı açacağız" diye konuştu.
KÜÇÜK İŞTİRAKLERDEN ÇEKİLECEĞİZ
THY'nin ana faaliyet konusuna katkı sağlamayacak olan küçük iştiraklerden çekileceklerini kaydeden Bolat, koltuk, galley (uçak mutfak sistemi) ve uçak içi eğlence olmak üzere 3 iştirakin tek çatı altında birleştirerek hem mühendislik, hem de maliyetleri düşürerek piyasadaki kampanyalara daha güçlü şekilde katılmayı planladıklarını açıkladı.
Bolat "Bazı uçaklarımızda bizim kendi koltuklarımız kendi galleylerimiz kullanılıyor. Yurtdışındaki bazı şirketlere koltuk, galley sattık. Bunu artık bir üst seviyeye çıkartmayı istiyoruz. Galley, koltuk firmalarının piyasadan çekilmeye başladığı bu süreçte piyasada belli bir pazar payını almayı düşünüyoruz" dedi.
SAFA DENETİMLERİNDE AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDAYIZ
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise teknisyenlerin gayretleri ve dikkatleri sayesinde THY'nin Avrupa yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına gelen SAFA denetimlerinde tarihinin en güzel değerini yaşadığını vurgulayarak "Avrupa'da en iyiler arasındayız. Gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Sizlerden cillop gibi bir kabin istiyoruz. İşinizi disiplin, etik değerlere bağlı olarak estetik bir anlayış içinde yapınız. Size de bu yakışır" dedi.
SADECE BAKIM DEĞİL TASARIMDA DA VARIZ
THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ise 2008 yılından beri her yıl 24 Mayıs'ın 'Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü' olarak kutlandığını ifade ederek "Bugünün kutlama sebebi olan asıl önemli konusu Wright Kardeşlerin uçağının motorunu tasarlayan kişinin aslında bir uçak teknisyeni olması. Uçak teknisyeni olmak, sadece uçağın bakımı yapan kişi değil tasarım ve üretim aşamasında faaliyet gösteriyor. Sizlerden beklentimiz sadece ana markamız THY değil diğer uçakların ve kompanentlerin bakımlarının da emniyetli, kaliteli ve hassas şekilde yapılmasıdır. Onun haricindekiler bizler için teferruattır. Sizlerin bu konudaki özverinize şahidiz" dedi.