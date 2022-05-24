THY’nin uçak sayısı 400’e ulaşıyor

KÜÇÜK İŞTİRAKLERDEN ÇEKİLECEĞİZ

THY'nin ana faaliyet konusuna katkı sağlamayacak olan küçük iştiraklerden çekileceklerini kaydeden Bolat, koltuk, galley (uçak mutfak sistemi) ve uçak içi eğlence olmak üzere 3 iştirakin tek çatı altında birleştirerek hem mühendislik, hem de maliyetleri düşürerek piyasadaki kampanyalara daha güçlü şekilde katılmayı planladıklarını açıkladı.

Bolat "Bazı uçaklarımızda bizim kendi koltuklarımız kendi galleylerimiz kullanılıyor. Yurtdışındaki bazı şirketlere koltuk, galley sattık. Bunu artık bir üst seviyeye çıkartmayı istiyoruz. Galley, koltuk firmalarının piyasadan çekilmeye başladığı bu süreçte piyasada belli bir pazar payını almayı düşünüyoruz" dedi.

SAFA DENETİMLERİNDE AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDAYIZ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise teknisyenlerin gayretleri ve dikkatleri sayesinde THY'nin Avrupa yabancı uçaklara yapılan güvenlik değerlendirmesi anlamına gelen SAFA denetimlerinde tarihinin en güzel değerini yaşadığını vurgulayarak "Avrupa'da en iyiler arasındayız. Gayretlerinize teşekkür ediyoruz. Sizlerden cillop gibi bir kabin istiyoruz. İşinizi disiplin, etik değerlere bağlı olarak estetik bir anlayış içinde yapınız. Size de bu yakışır" dedi.

SADECE BAKIM DEĞİL TASARIMDA DA VARIZ

THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut ise 2008 yılından beri her yıl 24 Mayıs'ın 'Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Günü' olarak kutlandığını ifade ederek "Bugünün kutlama sebebi olan asıl önemli konusu Wright Kardeşlerin uçağının motorunu tasarlayan kişinin aslında bir uçak teknisyeni olması. Uçak teknisyeni olmak, sadece uçağın bakımı yapan kişi değil tasarım ve üretim aşamasında faaliyet gösteriyor. Sizlerden beklentimiz sadece ana markamız THY değil diğer uçakların ve kompanentlerin bakımlarının da emniyetli, kaliteli ve hassas şekilde yapılmasıdır. Onun haricindekiler bizler için teferruattır. Sizlerin bu konudaki özverinize şahidiz" dedi.