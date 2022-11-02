THY’ye iki ödül birden

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha 'APEX World Class' ve '2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' ödüllerine layık görüldü.



APEX'in dünya çapında 600 havayolu ve yaklaşık 1 milyon uçuşun yolcular tarafından derecelendirilerek belirlediği ödüller, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach şehrinde düzenlenen 'APEX/IFSA EXPO'da sahiplerini buldu.