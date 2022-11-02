Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'ye iki ödül birden
Giriş Tarihi: 2.11.2022 15:20

THY'ye iki ödül birden

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’ye iki ödül birden

Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından Türk Hava Yolları, APEX World Class’ ve ‘2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu’ ödüllerine layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha 'APEX World Class' ve '2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' ödüllerine layık görüldü.

APEX'in dünya çapında 600 havayolu ve yaklaşık 1 milyon uçuşun yolcular tarafından derecelendirilerek belirlediği ödüller, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach şehrinde düzenlenen 'APEX/IFSA EXPO'da sahiplerini buldu.



Sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerinin baz alınarak gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonucunda THY, bu yıl sadece 8 havayoluna verilen 'APEX World Class 2023' ödülünü üst üste ikinci kez kazanma başarısını gösterdi. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan THY ayrıca yolcu değerlendirmeleriyle bu yıl altıncı kez 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi.



ÖDÜLLERİN GURUNUNU YAŞIYORUZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat APEX değerlendirmelerinde bu yıl ikinci kez 'APEX World Class' ödülünü almanın gururunu yaşadıklarını belirterek " Dünya çapında yalnız 8 havayolunun bu anlamlı ödüle layık görülmesi, başarımızın önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu yıl 6. kez '5 Yıldızlı Küresel Havayolu' seçilmekten de mutluluk duyuyoruz. Emniyet, sürdürülebilirlik çerçevesinde misafirlerimizin beklenti ve memnuniyeti yönünde hizmetlerimizi şekillendirip, zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'ye iki ödül birden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA