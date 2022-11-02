THY’ye iki ödül birden

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en güvenilir ve saygın havacılık organizasyonlarından biri olarak kabul gören Havayolları Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından, sunduğu hizmet standardıyla bir kez daha 'APEX World Class' ve '2023 Yılı Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' ödüllerine layık görüldü.
APEX'in dünya çapında 600 havayolu ve yaklaşık 1 milyon uçuşun yolcular tarafından derecelendirilerek belirlediği ödüller, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Long Beach şehrinde düzenlenen 'APEX/IFSA EXPO'da sahiplerini buldu.
Sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerinin baz alınarak gerçekleştirilen bağımsız denetimler sonucunda THY, bu yıl sadece 8 havayoluna verilen 'APEX World Class 2023' ödülünü üst üste ikinci kez kazanma başarısını gösterdi. Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan THY ayrıca yolcu değerlendirmeleriyle bu yıl altıncı kez 'Beş Yıldızlı Küresel Havayolu' seçildi.
ÖDÜLLERİN GURUNUNU YAŞIYORUZ
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat APEX değerlendirmelerinde bu yıl ikinci kez 'APEX World Class' ödülünü almanın gururunu yaşadıklarını belirterek " Dünya çapında yalnız 8 havayolunun bu anlamlı ödüle layık görülmesi, başarımızın önemini ortaya koyuyor. Aynı zamanda bu yıl 6. kez '5 Yıldızlı Küresel Havayolu' seçilmekten de mutluluk duyuyoruz. Emniyet, sürdürülebilirlik çerçevesinde misafirlerimizin beklenti ve memnuniyeti yönünde hizmetlerimizi şekillendirip, zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi.