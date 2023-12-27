Ticaret Bakanı Bolat: Bindiğiniz dalı kesmeyin

TicaretBakanı Ömer Bolat, fahiş fiyata yönelik işletmeleri uyararak, "Mekan sahipleri ve işletmecileri uyarmak istiyorum. Kendi bindiğiniz dalı kesmeyin. Maliyetleri kurtaran fiyat neyse onu uygulamaları gerekir" dedi. Bakan Bolat, 1 Ocak'tan itibaren restoran ve kafeler için uygulanacak yeni etiket yönetmeliğine ilişkin ise, "Hizmet sektöründe daha yüksek fiyat artışları olduğunu gözlemliyoruz. Artık menülerde fiyat yazma gereği duyulmuyor. Hesapla ilgili tartışmalar meydana geliyor. Biz bu fiyat etiket yönetmeliğindeki hükümleri sıkılaştırdık. 1 Ocak'tan itibaren kafe, restoran, lokanta ve pastanelerde ürünlerin isimleri ve fiyatları kapının girişinde yer alacak. Daha modern bir alım-satım gerçekleşecek. Müşteri onu görünce ister girer, ister girmez. Satıcı artık istediği zaman 'zam yapayım' gibi bir rahatlığa kavuşamayacak. Müşteri fiyatı zamlı görürse tepki gösterecek. Düzen meydana gelecek ve kendiliğinden rayına oturacak. Fiyatlarda giderek azalmanın olduğunu göreceğimize inanıyorum. Müşteriler de daha seçici, tercih edici hale gelecek" diye konuştu.Bolat, 7 Ekim'de başlayan olaylarda İsrail'in Gazze'yi haritadan silecek şekilde saldırması karşısında dünyada en güçlü sesi Türkiye'nin çıkardığını söyledi. Bolat, "İsrail dünya kamuoyunda ağır bir yenilgiye uğradı. Bugün İsrail'in kontrolünde olan bölgelerde 8 milyon Filistinli, 7 milyon 150 bin İsrailli var. Bir malın oraya gitmesi için İsrail yazılması gerekiyor. Filistinlilere giden ticaret de İsrail adıyla gidiyor. 7 Ekim'den bu yana ihracatta yüzde 40 civarı, ithalatta yüzde 54 gerileme oldu" dedi. ANKARA