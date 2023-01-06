Ticaret Bakanı Mehmet Muş Bağcılar’daki Samsun Günleri’ne katıldı

"İNSANLAR KÜLTÜRLERİYLE VARDIR, KÜLTÜRLERİYLE, GELENEKLERİYLE YAŞARLAR"

Programda yaptığı konuşmada Dr. Muş, "Samsunlular olarak hazırladığınız bu kültürel etkinliğinize de katılmak istedik. Biliyorsunuz ben de aslen Trabzonluyum, dolayısıyla çok uzak sayılmayız. Kültür ve sosyal yapı olarak, Samsun bize çok benzer. Aynı zamanda Karadeniz'in en önemli illerinden birisidir; ciddi ovaları, tarımsal ürünleri olan ve son dönmelerde turizmde önemli gelişmeler sağlayan, çok fazla doğal güzellikleri bulunan bir şehir. Samsun, özellikle son 10 yılda Türkiye'nin tanınması noktasında önemli adımlar attı. Bağcılar da hatırı sayılı Samsun'dan gelen vatandaşlarımız var. Bu faaliyetler Samsun'a gitmeden oraya ait hasretinizi giderebilecek bir imkân sunuyor. Özellikle bu tip programlarda Bağcılar Belediyesi'nin iyi organizasyonlar yapmak gibi bir tecrübesi var. Buradaki derneklerin hemen hemen tamamıyla ilişkileri ve diyalogları var. Ben kendisini tebrik ediyorum. Çeşitli zamanlarda diğer ilçelerde de benzer faaliyetlerimiz oluyor. Özellikle belediyelerimiz derneklere bu konuda destek veriyor. İnsanlar kültürleriyle vardır, kültürleriyle, gelenekleriyle yaşarlar. Devletler de öyledir; gelenekleriyle ayakta durur" dedi.

"SAMSUN, KARADENİZ'İMİZİN EN GÖZDE MEMLEKETLERİNDEN BİRİSİ"

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla sürekli iç içe olduklarının altını çizen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları daha da ileriyle götürme gayreti içindeyiz. Samsun, Karadeniz'imizin en gözde memleketlerinden birisi. Entelektüel yapısı ve yoğun bir nüfus ile İstanbul'umuzda ve Bağcılar'ımızda da önem arz eden bir memleket olmasının yanı sıra yine Samsunspor ile spor dünyamızda da öncü olmuş bir şehirdir. Bundan sonraki süreçte de Samsun'un değerlerini daha ileri boyuta, daha iyi noktalara gelmesine vesile olmamızı temenni ediyoruz. Samsun, aynı zamanda Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yerdir. O açıdan da ayrı önem arz ediyor. Göreve geldiğimiz günden beri STK ile vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte birçok yeniliği ve güzel projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.