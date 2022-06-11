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Giriş Tarihi: 11.6.2022 09:28

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DTÖ 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılacak

AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DTÖ 12’nci Bakanlar Konferansı’na katılacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 12-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılım sağlayacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muş, söz konusu konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantıda, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DTÖ 12'nci Bakanlar Konferansı'na katılacak
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