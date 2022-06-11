Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DTÖ 12’nci Bakanlar Konferansı’na katılacak

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muş, söz konusu konferans çerçevesinde, heyet başkanlarının konuşmalarını gerçekleştirecekleri "Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Karşılaştığı Zorluklar Oturumu"nun yanı sıra tarım konusunda benzer müzakere pozisyonlarına sahip ülkelerden oluşan, Türkiye'nin de üyesi olduğu G-33 Grubu'nun Bakanlar Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantıda, DTÖ üyesi ülkelerin bakanları tarafından örgütün Kovid-19 salgını ve etkileriyle mücadeledeki rolü, tarım, gıda krizi, balıkçılık sübvansiyonları ile örgütün reformu konuları ele alınacak. Bakan Muş, bu konferans kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.