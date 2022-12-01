Ticaret Bakanı Mehmet Muş Londra’da İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Londra Büyükelçiliği'nde Türk iş insanları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılan adımları paylaştı ve istişarelerde bulundu.

Londra programı kapsamında İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı'nda görüşen Muş, ardından Türk ve İngiliz iş insanları ve yatırımcıları ile Direktörler Enstitüsü'nde yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakan Muş, toplantı kapsamında arasındaki iki ülke arasında ticari ilişkileri daha da geliştirmenin yollarına ilişkin iş insanları ve yatırımcılarla istişarelerde bulundu.