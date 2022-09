Ticaret Bakanı Muş: Türkiye’nin yazılımcı ordusuna yeni neferler kazandırılacak

Muş, Alt+Tab Kuluçka Merkezi'nin gençlerin kursiyerlerin gelişimine ciddi katkı sunacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer burası ciddi anlamda rağbet görürse mutlaka belediyemiz daha farklı bir mekanı ileride tasarlayacaktır. Yazılım, geleceğin mesleği şu an bile bu kullandığımız mikrofondan şu an yapılan kayıtlara kadar pek çok alanı domine ediyor. Dolayısıyla azalacak bir trendi yok. Artarak devam edecektir. Hayatımızın her alanında yazılım olacaktır. Otomatik kapının açılışından klimanın çalışmasına kadar kablosuz mikrofonlardan telefonların kayıt almasına kadar bilgisayarlara kadar hayatın pek çok alanını domine eden bir alan burası."