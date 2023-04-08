Ticaret Bakanlığı bebek ürünlerinde yanıltıcı reklama ceza kesti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bebeklere yönelik yapılan reklamlarda yer alan aldatıcı ifadeler kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, "Dalin yenidoğan ıslak pamuk havlu" isimli ürüne ilişkin ürün tanıtımlarında yer alan "Sls, sles ve sülfat içermez. Sentetik lif içermez" ifadelerinin ispatına ilişkin belgelerin iddiaları desteklemedeğini belirleyerek firmaya 347 bin 128 lira idari para cezası kesti. Reklamın yayımlanması da yasaklandı. Bakanlık, "SMA Optipro" adlı ürünün tanıtımlarında "Anne sütünden ilham aldık" ifadelerinin de kullanılamayacağını belirtti.