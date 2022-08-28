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Giriş Tarihi: 28.8.2022 09:18

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

AA
Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi’ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı

Ticaret Bakanlığıtasarrufunda bulunan Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazın faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplama ilanına çıktı.

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre, Mersin'in Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı tasarrufunda bulunan üstyapı, verilecek ruhsat süresine bağlı olarak kullandırılacak. Bu amaçla bölgede faaliyet göstermek isteyen yatırımcılardan dolar bazında teklif alınacak.

Başvuru için gerekli bilgiler, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilebilecek. Müracaatlar, kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Mersin Serbest Bölgesi Müdürlüğüne yapılacak.

Yatırımcılar bugünden itibaren 30 gün içinde teklif verebilecek.

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Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazı kullanıma sunmak için ilana çıktı
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