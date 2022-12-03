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Giriş Tarihi: 3.12.2022 12:30

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak elektronik sigara operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 810 bin TL değerinde 905 elektronik sigara aksam ve parçası ile 6 bin 400 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

DHA
Ticaret Bakanlığı’ndan kaçak elektronik sigara operasyonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp ve Habur gümrük kapıları ile Antalya Havalimanı'nda yaptığı operasyonlarla tütün kaçakçılarına göz açtırmadı.

Ekiplerin risk analizi ve istihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve rutin kontrollerinde şüpheli olarak belirlenen kişiler ve araçlar mercek altına alındı. Yakın takibe alınan şüphelilerin eşya ve araçları gümrük kontrol noktalarında X-ray taramasından geçirildi.

Eşya ve araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda yaklaşık 810 bin TL değerinde 905 elektronik sigara aksam ve parçası ile 6 bin 400 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Elektronik sigara ve aksamlarıyla elektronik sigara kartuşlarına el konulurken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak elektronik sigara operasyonu
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