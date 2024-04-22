Ticaret ve enerjide yeni sayfa açıldı

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi Irak ziyaretinde yeni İpekyolu'nun ilk resmi adımı atılarak bölgesel ticarette yeni bir sayfa açıldı. Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi hinterlandını Türkiye üzerinden Avrupa'ya açacak olan Kalkınma Yolu Projesi için 4'lü mutabakat zaptını imzaladı. Proje, Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçip, kara ve demiryolu hatlarıyla Irak'ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa'ya bağlayacak. Basra Körfezi'nden Avrupa'ya ulaşan en kısa rota olacağı için küresel ticarete önemli bir katkı sunacak.Ekonomik koridor, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma siyasetini de destekliyor. Irak petrolü ile Katar, İran ve Irak doğalgazının güvenli ve düşük maliyetli şekilde taşınmasını sağlayacak. Böylece, Kafkasya ve Rusya enerji kaynaklarının küresel piyasalara taşınmasında kritik aktör olan Türkiye, bu hatla Körfez'in enerji kaynaklarının da uluslararası piyasalara açılmasına öncülük edecek. Projeyle yaklaşık bin 176 kilometrelik yüksek hızlı yük ve yolcu taşımasına uygun demiryolu, bin 190 kilometre de otoyol inşa edilecek.Otoyol, demir yolu, enerji nakil ve iletişim hatlarını içeren 25 milyar dolara mal olması beklenen projenin inşasının 2025-2029 yıllarında yapılması, 2030'da da demir ve kara yollarının işletmeye alınması planlanıyor.ProjeSüveyş Kanalı, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı gibi kritik su yollarına alternatif bir ulaşım hattı. Proje tamamlandığında kritik su yollarının hem küresel hem de bölgesel ticaretteki önemi azalacak. Çin ile Avrupa arasındaki mesafe, Süveyş Kanalı'ndan geçen deniz yoluna nazaran kısalacak, zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Tamamlandığında Husilerin saldırılarıyla gündemden düşmeyen Kızıldeniz rotasına alternatif olacak. Hindistan'ın Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya bağlanmasını hedefleyen ABD ve Avrupa Birliği öncülüğündeki Hindistan-Orta Doğu- Avrupa Ekonomik Koridoru'na (IMEC) da önemli bir alternatif sunacak. Ümit Burnu'ndan yaklaşık 45, Kızıldeniz'den yaklaşık 35 günde yapılan nakliyeler, Kalkınma Yolu'yla 25 günde yapılabilecek.Ulaştırmave Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle ilgili paylaşımında, "Proje ile FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın en her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek. Proje ile Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltıyoruz. Faw limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak. Proje, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde de bağlamış oluyor" dedi.