Ticari balıkçılığın yeni yol haritası belirleniyor

"BALIKÇILIKLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARIMIZDAN 4 BİN 272 GÖRÜŞ ALDIK"

Ruhsatsız olarak kaçak av yapan 601 gemiye el konulduğunu aktaran Yumaklı, alınan önlemler sayesinde Hopa'da mavi yüzgeçli orkinos, Karadeniz'in birçok yerinde mersin balığı, Marmara'da uskumru ve kırlangıç balığı görülmesinin arttığını söyledi.

Yumaklı, istişare toplantısında ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"2024-2028 yılları arasındaki 4 yıllık süreyle geçerli olacak 50 maddelik ticari tebliğimiz için, geçen süreç içerisinde, sivil toplum kuruluşlarından, bilim camiasından ve balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarımızdan 4 bin 272 görüş aldık. Her biri titizlikle değerlendirildi. Şimdi de sizlerle istişare edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki 4 yıllık dönem için ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen yeni kurallar belirlenecek. Bu kurallar, bugünkü toplantıda alınacak tavsiyeler, mayıs ayı ilk yarısı içerisinde sizlerin de temsilcisinin bulunacağı Danışma Kurulu Toplantısı'nın raporu, mayıs ayının ikinci yarısında, Bakanlık temsilcisinin yer almadığı, yine sizlerin seçmiş olduğu konusunda uzman 25 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu'nun raporu, TBMM'de kurulan Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun raporu ve uluslararası yükümlülükler dikkate alınarak nihai hale getirilecek."

Sektörü ilgilendiren konularda temsilcileriyle kararlar aldıklarını belirten Yumaklı, "Hep birlikteyken hemfikir olursak, hamsiye ve diğer bazı türlere kota getirilmesine, mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin ayrılmasına, sezon açılış kapanış tarihlerinin iklim şartlarına göre değiştirilmesine, bölgesel balıkçılığın uygulanmasına hep beraber karar veririz. Siz hemfikir olduktan sonra biz de sizinle aynı fikirde kararlar alırız." dedi.

Yumaklı, yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirerek, "İl tarım ve orman müdürlüklerimizden alınması gereken, avcılık izni, ÖTV'siz yakıt alım izni, avcılığa kapalı bölgelerden geçiş izni ve ağ mühürleme işlemlerini artık sadece ilgili il müdürlüklerinden değil, ilçe tarım ve orman müdürlüklerimizden de yapabileceksiniz." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay da sektörün görüşlerini alarak bir tebliğ çalışması yürüttüklerini dile getirerek, 2024-2028 yıllarında uygulanacak tebliğin sektöre yararlı olacağını anlattı.