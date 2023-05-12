TİKA, Karadağ’da bir eğitim merkezine sera kurulumu yaptı

TİKA, Balkanlar'daki faaliyetleri kapsamında Ljubobvic Eğitim Merkezine, iş ve uğraşı terapisinde kullanılmak üzere 100 metrekarelik sera kurulumu gerçekleştirdi.

Sera kurulumunun yanı sıra TİKA, söz konusu merkeze kazma, kürek, çapa, tırmık, el arabası, üniforma, çizme, eldiven gibi malzemeler ve tarım aletleri de kazandırdı.

Eğitim merkezindeki teslim törenine Karadağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Admir Adrovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Ljubovic Eğitim Merkezi Müdürü Nina Delevic ve TİKA Karadağ Koordinatörü Abdurrahman Toprak katıldı.

Törende konuşan Karadağ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Adrovic, TİKA'nın Karadağ'da gerçekleştirdiği projelerin büyük takdirle karşılandığını ifade etti.

Büyükelçi Kalkavan ise çocuk ve gençlere yapılan yatırımların aslında geleceğe yapılan yatırım olduğunu, Türkiye'nin TİKA eliyle Karadağ halkının ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Kalkavan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ülke genelinde davranış sorunu gösteren çocukların korunma ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan Ljuboviç Eğitim Merkezi, bireysel olarak tespit edilen ihtiyaçlara göre geliştirilen eğitim programları uygulayan tek kamu kurumu olarak görev yapıyor.