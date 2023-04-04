TİKA, Kırgızistan’da Tekstil Geliştirme Merkezi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörlüğü, ülkedeki Türkiye Mezunları Derneği ve Kırgızistan Avrasya İş Kulübü işbirliğinde kurduğu Tekstil Geliştirme Merkezi'nde, eğitim sınıfı ve konferans odası, teknik donanımlı tasarım atölyesi, tekstil laboratuvarı oluşturuldu.

Merkezin açılışını, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Ali Özgün Öztürk yaptı.

Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Mezunları Derneğini kutlayarak merkezin kurulmasına destek olan TİKA'ya teşekkür etti.

Türkiye ile Kırgızistan'ın ikili ticaretinde tekstilin en önemli kalemi oluşturduğunu belirten Doğan, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'da tekstil sektörünün gelişmesini arzu ediyoruz. Bu merkez, tekstilin teknik ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır." dedi.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Öztürk, TİKA'nın uzun yıllardır Kırgızistan'da yardım projelerini yaptığını söyleyerek "Türkiye'nin tekstil alanındaki tecrübelerinin iletilmesi konusunda Tekstil Geliştirme Merkezi, Kırgızistan ekonomisine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Öztürk, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kırgızistan'a gösterdiği dayanışma dolayısıyla teşekkür etti.

Merkezin yetkilisi Mirbek Okenov, Kırgızistan'da küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik kapasite geliştirme, insan kaynakları, yönetim ve yatırım, sertifikasyon ve standardizasyon, gelenekselden kurumsala geçiş konularında danışmanlık yapmayı amaçladıklarını kaydetti.