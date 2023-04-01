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Giriş Tarihi: 1.4.2023 16:01

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentindeki devlet yetimhanelerinde kalan çocuklara giyecek, temizlik malzemesi ve gıda desteğinde bulundu.

AA
TİKA’dan Afganistan’daki yetimlere destek

Malzemelerin teslimi için düzenlenen törene Herat İl Çalışma Sosyal İşler Müdürü Mirza Muhammed Ebu Mensur, Herat Yetimhaneler Sorumlusu Halit Şefik ve TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz katıldı.

Törende konuşan Herat İl Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Ebu Mensur, bugüne kadar yetimlere ve sokakta kalan çocuklara bu kadar geniş kapsamlı yardım yapılmadığını ve TİKA sayesinde bu malzemelerin 2 yıl boyunca yetimlerin ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

Ebu Mensur, yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

Yetimhaneler Sorumlusu Şefik de TİKA'nın her zaman yetimlerin elinden tuttuğunu ve yardımlarını esirgemediğini belirtti.

Şefik, giyim, temizlik, yiyecek ve yakıttan oluşan bu destek paketinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

TİKA Herat Koordinatörü Deniz de TİKA'nın her zaman dezavantajlı grupların başında gelen yetimlerin yanında olduğunu kaydetti.

Herat İl Çalışma ve Sosyal İşler Müdürlüğünün sokakta kalan çocukları yetimhanelere yerleştirmesinin kendilerini motive ettiğini söyleyen Deniz, hem yetimlere hem de sokakta kalan çocuklara geniş kapsamlı yardımda bulunduklarını vurguladı.

Önceleri sokakta yaşayan 15 yaşındaki Muhsin, "Kalacak yerim ve giyecek elbisem yoktu, ailem de olmadığı için karnım hep açtı ama artık mutluyum" dedi.

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TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere destek
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