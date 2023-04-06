TİKA’dan Cezayirli akademisyen ve öğretmenlere eğitim desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Cezayir Tilimsan ile Batna üniversiteleri işbirliğinde yürütülen Eğitim Öğretimi Destekleme Programı (EÖP) kapsamında 19-23 Mart 2023 tarihleri arasında, Tilimsan kentinde, Cezayirli akademisyen ve öğretmenlere yönelik "Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş Eğitimi"ne, 35 kişi katıldı.

"Harezmi ve STEM Eğitim Modeli" kapsamında proje tabanlı öğretim modelleri ile disiplinler arası öğretim (probleme dayalı öğretim), bilgi, işlemsel düşünme becerileri, programlama becerilerinin gelişmesi için mikro denetleyicilerin kullanımı, proje ve bilimsel çalışma raporu hazırlama, gerçek dünya problemleri belirleme ve çözümü için proje üretme aşamaları eğitimleri yapıldı.

Eğitimler, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörlüğünde Eğitim-Öğretimi Destekleme Projeleri Sorumlusu, aynı zamanda STEM Eğitmeni olarak görevli Recep Çetinkaya, Milli Eğitim Bakanlığı "Scientix Türkiye" Proje Koordinatörü Dr. Tunç Erdal Akdur, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Harezmi Eğitim Modeli Koordinatörü Funda Bayraktar ve Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü İlyas Akca tarafından verildi.

Programın sonunda düzenlenen kapanış töreninde, eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.