TİKA’dan deprem bölgelerine gıda ve giysi yardımı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin yardım elini uzatan TİKA, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası çalışmalarını depremzedeler için yoğunlaştırdı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, TİKA'nın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koordinasyonuyla depremin ilk gününden itibaren çalışmalara başladığı kaydedildi.

TİKA'nın deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere 11 tırdan oluşan gıda paketi ve giysi kolisi hazırladığı bilgisine yer verilen açıklamada, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere bölgedeki depremzedeler için gıda malzemeleri, yetişkin ve çocuk kıyafetleri, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırların bir kısmının bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Elbistan'a ulaşan yardım tırındaki malzemeler, Elbistan Devlet Hastanesindeki yaralılara ve bahçesindeki depremzedelere, Malatya ve Kahramanmaraş'a ulaşan yardımların bir kısmının ise dağıtım için depolara teslim edildiği belirtildi.

Hatay ve Adıyaman için hazırlanan yardım paketlerini taşıyan tırların da yola çıktığı vurgulandı.

TİKA'nın bölgeye ulaştırdığı gıda malzemeleriyle Malatya ve Kahramanmaraş'ta kurulan aşevlerinde sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

TİKA, devletin resmi kurumları ile koordinasyon halinde gerçekleştirdiği yardımlarını ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdürecek.