TKDK Samsun’da geçen yıl 75 milyon lira hibe ödemesi yaptı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, TKDK Samsun Koordinatörlüğünün üretici ve yatırımcıların yanında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

TKDK'nin geçen yıl yürüttüğü IPARD-2 Programı ile üretici ve yatırımcıları hibe verdiği belirtilen açıklamada, "TKDK Samsun Koordinatörlüğü tarafından 2022'de program kapsamında yatırım tutarı yaklaşık 230 milyon lira olan 198 projeye 75 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle Samsun için belirlenen 63 milyon lira hibe ödemesi hedefi aşılarak yüzde 119'luk başarı elde edilmiştir. Samsun İl Koordinatörlüğü, bugüne kadar yatırım değeri 866,81 milyon lira olan toplam 1511 proje ile sözleşme imzalamış, bu projelere toplam 426,92 milyon lira hibe tahsis etmiştir. 2022 sonu itibarıyla bu projelerin 1316'sı tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hibe destekleriyle Samsun'da yeni işletmeler kurulduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl kente tamamı yeni olmak üzere üç besi çiftliği ile birer gübre kurutma-paketleme, süt işleme, zanaatkarlık-metal işleme, dondurulmuş pide üretim, tıbbi-aromatik bitki işleme ve 1 konaklama tesisleri kazandırıldığı bildirildi.

Modernizasyon ve kapasite artırımı projelerine de destek verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Modernizasyon ve kapasite artırımı kapsamında üç et işleme, iki fındık paketleme-depolama ile birer süt işleme, süt toplama, yeme-içme tesisleri ve arıcılık projesinin yanı sıra bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi kapsamında 122 çiftçi projesine makine-ekipman desteği sağlanmıştır. Bunlarla birlikte yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 9 ilçeyi kapsayacak şekilde kurulmuş 8 yerel eylem grubu derneğine, gerçekleştirdikleri 29 proje ve faaliyet paketi için 3,2 milyon lira hibe desteği verilmiştir. TKDK Samsun Koordinatörlüğü, 2023'te ise 195 projenin inşa ve makine-ekipman alım süreçlerini tamamlatarak hibe ödemelerini yıl içerisinde tamamlamayı hedeflemektedir. Bu projeler için yıl sonuna kadar yaklaşık 148 milyon liralık hibe ödemesi daha yapılacaktır. Bölgenin kırsal kalkınmasına önemli katkıda bulunan TKDK, IPARD-2 Programı kapsamındaki hibe desteklemelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak IPARD-3 Programı'na başlamayı planlamaktadır."