TKDK’den 275 projeye 615 milyon TL destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK'nın) 2023 yılı içerisinde proje alımına başlayacağı "IPARD 3 Programı Tanıtım Ve Bilgilendirme Toplantısı" Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Erzurum'da Yapıldı.



TOPLANTI GENİŞ KATILIMLI İLE YAPILDI



Açılış konuşmasını Erzurum Valisi Okay Memiş'in yaptığı IPARD 3 Programı tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Erzurum Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Çaykur Bölge Müdürü Yakup Öztürk, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Telat Yanık, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Erdal Daşçı, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürü Ediz Kaan Özgen, Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Süleyman Şengül, DSİ 8. Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Karagöz, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Yönetim Otoritesi Sayın Gökhan Çengel ile birlikte sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar katıldı.



615 MİLYON DEĞERİNDE PROJEYE DESTEK



Vali Memiş, toplantıda TKDK'nın Erzurum ilinde desteklediği yatırımlardan bahsederek, kurumun yatırımcılara vermiş olduğu katkılardan dolayı il koordinatörlüğü çalışanlarına teşekkür etti. IPARD-3 programı ile yatırımların daha da artarak istihdama katkı sağlaması gerektiğini belirtti. TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü, yaptığı sunuda IPARD 1 ve IPARD 2 sürecinde yatırım tutarı 615 milyon TL'yi bulan 275 adet proje ile sözleşme imzaladıklarını ifade ederek, "Ayrıca projelere verdiğimiz hibe destek oranlarının sektöre göre %50 ile %70 arasında değişmekte ve verilen destekler KDV'den muaftır. Desteklenen projelerin yapım işleri, makine-ekipman alınımı, mühendislik, mimarlık ve danışmanlık hizmetleri de kapsamaktadır. Sözleşme imzalanan projelerin büyüklüğüne bağlı olarak ödemelerin taksitler halinde olabileceği gibi tek taksitte de yapılmaktadır. Ancak yatırımlar için nihai ödemelerin projelerin tamamlanmasına müteakip gerçekleşmektedir. 2023 yılı sonuna kadar yapılacak hibe destek ödemeleriyle birlikte hibe desteği yaklaşık 330 milyon TL'yi aşacak. Yatırımlarda ilk sırayı çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamındaki projelerin almaktadır: Bu yatırımları hayvancılık projelerinin takip etmekte ve ardından işleme tesislerinin gelmektedir. Bu desteklemeler sayesinde mevcut veya yeni işletmeleri yeni teknolojilerle buluşturmak, iç pazarda rekabet gücünü artırmak, performansını yükseltmek, sürdürülebilir kılmak, kırsalda çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve yenilebilir enerji kullanımını ve çevre dostu yeni istihdam alanlarını oluşturarak, Ortak Tarım Politikası çerçevesinde tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatlarıyla buluşturulması amaçlanmıştır." dedi.

2022 hedefleri fazlasıyla gerçekleşti



2022 yılına özel bir paragraf açan Özlü, "Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak 2022 yılı için kurum merkezince belirlenen hibe ödeme hedefini %123 oranında gerçekleştirerek sözleşmeye uygun harcama tutarı 198 milyon TL'yi bulan 52 adet projeye 60,5 Milyon TL hibe ödemesi yapıldı. Bu desteklerin büyükbaş ve küçükbaş et ve süt üretim işletmeleri, küçük ve orta ölçekli et ve süt işleme tesisleri ve mikro ve küçük ölçekli mantar-misel yetiştiriciliği ile arıcılık ve arı ürünlerinin üretim ve paketlemesi tesissilerine, zanaatkarlık ve yerel ürün üretim ile su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerine, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri kapsamında yapılan tesislere, makine parklarına ve yenilenebilir enerji kapsamında yer alan, yatırım tutarı 220 milyon TL'yi aşan yatırımlara lokomotif olmaktadır." şeklinde konuştu.



İSTİHDAMI ARTIRICI PROJELERE DESTEK: GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK OLACAĞIZ



2023 yılı içerisinde 11. Proje Çağrı kapsamında uygun harcama tutarı 232.5 milyon TL olan 48 adet proje ile sözleşme imzaladıklarını belirten Özlü, "Başlayan bu yatırmaların faaliyete geçmesiyle ödenecek hibe tutarının 150 milyon TL'yi aşabilecek. Diğer taraftan ilimizde 2020 yılında kuruluş aşamasını da desteklediğimiz üç yerel eylem grubu tarafından sunulan küçük ölçekli projelerinde destekliyoruz. Erzurum İl Koordinatörlüğü olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi IPARD 3 kapsamında da insan sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda hijyeni ve güvenliği konularında AB standartlarını sağlayan işletmelerin ilimize kazandırılmasına devam edeceğiz, yapılacak yatırımlar sayesinde ise ilimiz ekonomisinin canlanmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlayarak, özellikle genç girişimcilere kırsal yaşamın cazibesini artırarak tersine göç oluşumuna katkı sunacağınız"