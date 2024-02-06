TL’nin reel değeri seçim sonrası en yüksek seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu yayımladı. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 56.95'e yükseldi. Böylece TL'nin reel değeri mayıs ayından beri en yüksek seviyesini gördü. ÜFE bazlı döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0.6 puan artışla 86.53'e yükseldi. Endeks bir önceki ay 85.93 olarak açıklanmıştı. Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyuyor. Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.