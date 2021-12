TL’ye yatıran kazanır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın birikimlerini Türk Lirası 'nda değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık nedeniyle mağdur olmaması için açıkladığı " Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat " ürünü dün itibarıyla devreye alındı. Vatandaşlar, bankalardan hesap açacak. Vadeler 3,6,9 ve 12 ay olabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vade sonunda faizli bakiye ödenirken, Merkez Bankası 'nca yayınlanan o günkü kur seviyesine bakılacak. Kur seviyesi faizden yüksekse ona göre ödeme yapılacak. Faiz oranı üzerindeki döviz farkı TL olarak yansıtılacak. Vade bozulursa hesap vadesiz hesaba dönüşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yeni sisteme ilişkin ayrıntıları paylaştı. Açıklamada, birikimini TL mevduatta değerlendirilen vatandaşların kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat ürünün devreye alındığı duyuruldu. Buna göre, ürün gerçek kişilerse TL vadeli hesaplar üzerinde işlenecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak. Yeni finansal enstrümanın cazibesini artırmak için üründen stopaj da alınmayacak. Şu anda 6 aya kadar olan mevduatlardan yüzde 5, bir yıla kadar olanlardan da yüzde 3 stopaj alınıyor.Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de döviz kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak. Hesap 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup, minimum faiz oranı Merkez Bankası politika faiz oranı (yüzde 14) uygulanacak. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Vade dolmadan hesaptan para çekilirse hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı 'nda da uygulanması konusunda çalışma yapılıyor.Bankalardaki TL varlıklarında kur getirisi, mevduat kazancının üzerindeyse fark ödenecek Devlet İç Borçlanma Senetleri 'nin stopajı sıfıra indirildi. Kurumlar Vergisi 'nde 1 puanlık indirim yapıldı.Şirketlerin temettü ödemeleri üstündeki stopaj yüzde 10'a düşürüldü. Bireysel Emeklilik Sistemi 'nde devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldıİhracatçılara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.Yeni enstrüman 3, 6,  9 ve 12 ay vadeli TL mevduat hesabı olan kişiler için geçerli.Asgari faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faizi olacak.Merkez Bankası tarafından her gün saat 11.00'de yayınlanacak dolar alış kuru kullanılarak kur farkı hesaplaması yapılacak.Vade sonundaki TL mevduat oranından fazla olması durumunda kur farkı müşterinin hesabına TL olarak yatırılacak.Bu tür hesaplarda stopaj alınmayacak.HAZİNEve Maliye Bakanı Nureddin Nebati finansal alternatifler, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmesinde "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır" dedi.TÜRKİYEBankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, kamu bankalarının şu anda bu sisteme hazır olduğunu belirterek, "Bu ürüne Türk Lirası cinsinden ya da yabancı para cinsinden mevduatı tasarrufu olan müşterilerimiz müracaat edebilecekler. Gerçek kişiler için geçerli. Vade sonundaki faizli bakiyenizle o günkü kur seviyesinde paranızın geldiği noktada hangisi yüksekse onu alacaksınız" dedi. Çakar, "Özel bankalar da modele dahil olacak. Buradaki maliyetin kamu bankaları ve ilgili bankalar tarafından karşılanması söz konusu değil. Bu maliyet Hazine tarafından karşılanacak " diye konuştu. Kamu bankalarının faizlerini Merkez Bankası'nın politika faiz oranına yakınsayarak konumlandırdığını anlatan Çakar, "Kur enflasyonu etkileyen bir kavram. Enflasyon oranının düşüşüne sebebiyet vereceği için dolaylı olarak bir süre sonra bunun da aslında genel fiyat mekanizmasına etki edeceğini ve genel faiz oranlarını aşağı getireceği kanaatindeyim" dedi.KAMU bankaları, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda İstanbul Altın Rafinerisi ile çalışma yapıyor. Yaklaşık iki yıldır süren çalışma kapsamında vatandaşın altını alınarak menkul kıymete dönüştürülüyor. Sisteme yeni dönemde özel bankaların da katılması hedefleniyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, yastık altındaki altınların sisteme katılması için önümüzdeki süreçte vatandaşların hayatlarını ve finansal erişimini kolaylaştırıcı bazı aksiyonlar alacaklarını açıkladı.PİYASALARDA geniş yankı uyandıran yeni ürünle ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Çok karmaşık bir ürün değil. Tasarruf mevduatı sahiplerine serbest bir opsiyon, avantaj sunan bir ürün" ifadelerini kullandı. Ateş, şöyle konuştu: "Hazine'nin dövize endeksli mevduatlar dolayısıyla yaratılan yükü kaldırabileceğini belirterek, "Hane halklarının borçluluğu göreceli olarak azdır. Bütçe açığı da iyi götürüldü. Hal böyle olunca da yönetilebilir bir durum görünüyor. Bugünkü makro göstergeler itibarıyla bu karşılanabilir durumda. Sistem kredi faizlerine de muhakkak bir şekilde yansıyacak. Hazine dövize endeksli TL mevduatın yükünü kaldırabilir."MERKEZ Bankası, ihracatçı ve ithalatçı firmaların TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, Bankamız nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecektir" denildi. Buna göre 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağı açıklandı. ANKARAİŞ Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, önceki günün trendin kırıldığı tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur. Yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil. Önceki akşamdan sabah 10'a kadar 1.75 milyar dolarlık döviz bozuldu. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok. Bütün bankalar bu ürüne katılacaktır. Katılmamak için daha iddialı bir ürününüz olması gerekiyor. Sisteme güven duymak çok önemli. Yastık altının geri geleceğini düşünüyorum. Bunun da izlerini görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.