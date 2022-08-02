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Giriş Tarihi: 3.8.2022

TMKŞ’nin ihracına 3.2 kat talep geldi

TMKŞ’nin ihracına 3.2 kat talep geldi
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) tarafından, Fibabanka'nın kullandırdığı Genel Tüketici Kredilerini menkul kıymetleştirmek için gerçekleştirilen 360 milyon TL'lik Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı başarı ile tamamlandı. İhraç için toplamda 1.2 milyar TL ile ihraç tutarının 3.2 katı talep geldi. İhraç A ve B grubu olarak en kısa vade 34 en uzun vadede 288 gün olacak şekilde toplamda 9 farklı tertip olarak tasarlandı.

BİREYSEL YATIRIMCI İLGİ GÖSTERDİ
A Grubu kıymetler AAA ve B Grubu kıymet ise AA+ olmak üzere JCR tarafından en üst seviyeden yatırım yapılabilir not aldı. 2021 yılında Türkiye sermaye piyasalarında 425 milyon TL'lik VDMK ihracı olmasına rağmen, TMKŞ'nin ihraçlarına başladığı 2022 yılında toplam ihraç büyüklüğü 2 milyar TL'yi aşarak geçen sene bütün sektörün oluşturduğu hacmin 4.7 katına ulaşıldı. Ağırlıklı olarak kurumsal yatırımcılar, bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonları tarafından talep edilen VDMK'lara bireysel yatırımcılardan 75 milyon TL talep geldi.

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TMKŞ’nin ihracına 3.2 kat talep geldi
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