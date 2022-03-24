TMKŞ’nin ikinci ihracına 2.5 kat talep geldi

MENKUL kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve gelişmesi için 17 Mart 2020'de kurulan Türkiye
'nin ilk merkezi ihraççı kuruluşu olan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi
(TMKŞ), ikinci ihracını da başarıyla tamamladı. TMKŞ tarafından, Fibabanka
'nın kullandırdığı genel tüketici kredilerini seküritize etmek için gerçekleştirilen 532.8 milyon TL'lik Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına toplamda 1.3 milyar TL ile ihraç tutarının 2.5 katı talep geldi. Modellenen şekilde nakit akışı ve nemalandırmanın devam etmesi ile 27 Temmuz'da itfasının gerçekleştirileceği bu ürünün getirisinin yüzde 40'nın üzerinde olacağını gören yatırımcılar ikinci ihraca büyük bir ilgi gösterdi. Talebin 975 milyon TL'si kurumsal yatırımcılardan, 223 milyon TL'si ticari kurumlardan ve 120 milyon TL'si bankalardan geldi.