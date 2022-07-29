TMKŞ’nin ilk ihracında yatırımcıya rekor getiri

Menkul kıymetleştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, banka ve çatı birliklerin ortaklığında kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) tarafından gerçekleştirilen ilk ihraca ilişkin tüm süreçler büyük bir başarı ve yatırımcı için rekor getiri ile tamamlandı.TMKŞ açıklamasına göre, ihraç kapsamında kurulan TMKŞ Fibabanka 1 nolu Varlık Finansmanı Fonu 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını yüzde 50.21 bileşik (yüzde 24.27 kupon oranı) getiri ile itfa etti.Bu ürün ile ikincil kredi piyasası oluşmasının temelleri atılırken, kredi/mevduat oranının düşürülmesinin, alacakların likitleştirilerek risk transferi yapılabilmesinin ve sermaye piyasalarımıza yeni ürünler kazandırılmasının önü açıldı. 13 Ocak'ta Fibabanka'nın 269.5 milyon TL tutarındaki genel tüketici kredileri TMKŞ tarafından menkul kıymetleştirilerek, ürüne 2.5 kat talep toplandı.Ürün, ödemeler önceliğine göre A ve B grubu olarak iki farklı risk grubuna göre tasarlanarak, B grubun getirisi kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırma faizine göre değişecek şekilde tasarlandı.