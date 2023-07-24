TMO, ÇKS’ye kayıtlı ürünlerin tamamını alacak

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bir otelde Afyonkarahisar Valiliği ille Belediye iş birliğinde düzenlenen "24 Temmuz Basın Bayramı" programında, Türkiye'de 6 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hububat alım fiyatlarının açıklandığını hatırlattı.

TMO'nun da belirlenen fiyatlar ve destekleme primleriyle birlikte buğday ve arpa alımına başladığını aktaran Güldal, şöyle konuştu:

"Uzun yıllardır buğday alanlarının daralmasından bahsedilir ve genişlemesi istenir. İlk defa geçen seneki ekimlerle bu seneki hasadımız 7 milyon hektarın üzerine çıktı. Dolayısıyla bu pozitif fiyatlandırma sonucunda da ciddi bir hasat gerçekleşmiş oldu. Son yıllarda kuraklık yaşanıyor. Önemli hasarlar gördük. 2021 yılında Türkiye tarihinin rekoltesinin en düşük yılını yaşadık. 2022 yılında kısmen atlatıldı ama 2023'de de mart ayına kadar biz, kuraklık riskini taşıdık. O döneme kadar hem devlet hem özel sektör kurak olma ihtimaline karşı çeşitli tedbirler aldık, tedarikler yaptık. Ama mart, nisan ve mayıs aylarında gelen yağışların dengeli, istikrarlı olması mahsule de olumlu yansıması sonucunda belki de TMO ve Cumhuriyet tarihinin en bereketli hasat dönemini yaşıyoruz."

Doğu Anadolu dışında Türkiye'de gitmediği bölge kalmadığını, hasat yapılan her bölgeye gittiğini belirten Güldal, "Yer gök arpa ve buğday maşallah. Bereket ve verimlilik var. Üretici mahsulü bol alıyor, bu da yağışların getirdiği bir sonuç" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 580 NOKTADA, 7 GÜN VE 14 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Güldal, hububatta yağışlardan dolayı kısmen kalitede kayıplar yaşandığını ama bereketin şükrüyle kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Devletin verdiği fiyatların üretici tarafından değerli ve makul karşılandığını vurgulayan Güldal, şöyle devam etti:

"Devletimize ve TMO'ya çok büyük bir teveccüh oldu. Günlük 200 bin ton ürün alıyoruz. Bu ürünün maddi karşılığı 1 milyar 600 milyon liradır. TMO, günlük çiftçimize bu meblağı ödeme yapmak üzere borçlanıyor. TMO, en yüksek alanda günlük alım miktarı geçmiş yıllarda 110-120 bin ton. O da geçen yıl oldu. Bu sene 200 bin tonla, iki katına çıktık. Hatta, geçen hafta perşembe günü 212 bin tonla rekor kırdık. Şimdi 4 milyon tonluk randevu verdik. 4,8 milyon tonluk daha randevu sistemimize tanımlanmış üretici var. TMO'nun dün akşam itibarıyla Türkiye genelinde aldığı ürün 4,5 milyon tondur. Alımlar da son sürat devam ediyor. Türkiye genelinde 580 noktada, 7 gün ve 14 saat çalışıyoruz."

Çiftçinin tüm ürününü almaya hazır olduklarını, yaklaşık 10 milyon tonluk depolama kapasitesi oluşturduklarını anlatan Güldal, "Bazı üreticilerimizin randevu alamama, ulaşamama ve teslim edememe gibi endişeleri olduğunu biliyoruz. Bu endişeleri gidermek için de sıklıkla açıklama yapıyoruz. TMO olarak arz edilen Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ürünlerin tamamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir şekilde şüphe etmeyiniz. İlerleyen hafta ve günlere randevular vererek tüm ürünü almak istiyoruz. Üreticilerimiz telaşa ve tereddütte kapılmasın." diye konuştu.

"İÇ PİYASADA DA FİYATLARIN BİR MİKTAR YUKARI DOĞRU SEYRETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bir soru üzerine Tahıl Koridoru Anlaşması'na da değinen Güldal, "Devletimizin dış politikasının esasları, daha üst makamlar tarafından değerlendirilir. Ama yönetici pozisyonuyla olaya baktığımızda, Tahıl Koridorunun askıda olması iç piyasada üretim dönemi olduğu için üreticiler tarafından ilgiyle karşılanıyor. İç piyasada da fiyatların bir miktar yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz. Bundan da üretici memnuniyet duyuyor. Bu sene rekolte çok yüksek, stoklarımız ve alacağımız ürünler, sezonu rahatlıkla karşılayacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Afyonkarahisar medya kuruluşlarının çok güçlü olduğunu belirterek, gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt da konuşma yaptı.