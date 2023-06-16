TMO Genel Müdürü Güldal: Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır

'TMO'NUN FİYATLARI PİYASA REFERANS FİYATLARIDIR'

Güldal, TMO olarak geçen yıl çok yüksek bir ürün miktarını alarak depolara koyduklarını, bu zamana kadar piyasada çeşitli uygulamalar yaparak piyasayı yönettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 20 milyon ton rekoltenin önemli bir kısmını TMO olarak stoklara çektik. 2022 yılının üretiminden 2023 yılı hasat dönemine kadar olan süreçte de piyasa istikrarlı, dengeli ve verimli bir şekilde yönetildi. Bu yıl hasat dönemi başlarken de alım fiyatları belirlenirken de aynı anlayışı, gayreti ve titizliği gösterdik. Üretim maliyetlerine, piyasa fiyatlarına, üreticinin beklentilerine ve hububat üretiminin devamlılığına katkı sağlayacak bir fiyatı hazırlamış olduk. TMO'nun fiyatları piyasa referans fiyatlarıdır. Devletin belirlediği fiyatlar esas alınmalıdır. Onun altındaki fiyatları biz kabul etmiyoruz. Üreticinin hakkı budur ve en az bunu alması gerekmektedir. Dolayısıyla TMO olarak devletin açıklamış olduğu fiyattan alım yapmaya başladık. Mardin'de 9 Haziran'dan itibaren mahsul alımları başladı. Randevu konusunda yoğun bir talep var. Bu talebin de karışlanması gerekiyor. Mardin'de alım yerlerimizin ve depolarımızın kapasitesini birkaç kat artırıyoruz. Alım yerlerindeki miktarlarımız şu anda 1200-1300 ton civarındadır. Önce 3 bin 700 tona, ondan sonra 4 bin tonlara ve daha üzerlerine günlük alım kapasitemizi çıkaracağız. Hazırlıklarımızı yaptık, randevularımızı açtık. Süreci de yakından takip edeceğiz."