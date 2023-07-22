TMO Genel Müdürü Güldal: Randevu sistemi düzene girdi

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Konya Başmüdürlüğü'nde sektör paydaşlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hasat döneminin yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye genelinde hasadın yüzde 50'sinin tamamlandığını belirten Güldal, Konya Ovası'nın hububatta Türkiye üretiminin dörtte birini karşıladığını ifade etti.

Güldal, sezonun bereketli geçtiğini dile getirerek, "Konya'da genel olarak bir verim yüksekliği söz konusu. Türkiye genelinde baktığımızda 21 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa rekoltesi öngörülüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasadın başladığı günden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın fiyatları açıkladığı günden itibaren çok yoğun bir alım kampanyasını devam ettiriyor" diye konuştu.

Randevu sistemiyle ilgili zaman zaman bazı sıkıntıların yaşandığını söyleyen Güldal, şunları kaydetti:

"Son 10 gündür özellikle Konya'da yeni açtığımız depolar, açık yığın sahalarında randevulara karşılık verme imkanı oldu. Çiftçilerimizin yüzde 90-95'i artık randevu alabiliyor. Bunun tamamını gidermek için de Konya merkezde ASLİDAŞ Tesisleri'nde kabul ve alım noktası oluşturduk. Hızlı bir şekilde randevu almak isteyen üreticilerimiz de oraya yönlendiriliyor. Hemen hemen randevuyla ilgili problem kalmamış durumda. Önümüzdeki bir hafta, on günlük yoğun dönemden sonra da randevu beklentisinin azalacağını değerlendiriyoruz."

"RANDEVU SİSTEMİ DÜZENE GİRDİ"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da TMO'nun Konya'da alım noktasını her geçen gün artırdığına dikkati çekerek, "Randevu sistemi düzene girdi. Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan sorunlar giderildi. Sıfır sorun hiçbir zaman mümkün değil. Alım konusundaki sorunların minimum noktaya geldiğini, maksimum azalma sağlandığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de çiftçilerin taleplerinin karşılık bulması için çalıştıklarını belirtti.