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Giriş Tarihi: 29.7.2023 11:30 Son Güncelleme: 29.7.2023 11:36

TMO'dan kurumlara dolandırıcılık uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), dolandırıcılık yapıldığına dair açıklamalarda bulundu. TMO, "Son günlerde kurumumuz yöneticilerinin adı kullanılarak, bazı firmaların telefonla arandığı ve depremzedelere tekerlekli sandalye alımı ve benzer gerekçelerle para talep edildiği bilgisi alınmıştır" ifadelerini kullandı.

AA
TMO’dan kurumlara dolandırıcılık uyarısı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, kurum yöneticilerinin adı kullanılarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı uyarısında bulundu.

Konuya ilişkin TMO'nun Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Son günlerde kurum yöneticilerinin adı kullanılarak, bazı firmaların telefonla arandığı ve bu firmalardan depremzedelere tekerlekli sandalye alımı ve benzer gerekçelerle para talep edildiği bilgisinin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu türden aramaların hiçbir şekilde kurumumuz ve yöneticilerimizle ilgisi olmayıp, tamamen firma ve iş insanlarımızı dolandırmaya yönelik amaç taşımaktadır. Kurumumuz tarafından tespit edilen bu tarz girişimlere karşı cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup söz konusu benzer aramalara karşı dikkatli olunmalı ve hiçbir şekilde itibar edilmemelidir."

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TMO'dan kurumlara dolandırıcılık uyarısı
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