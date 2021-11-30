TMSF Başkanı IADI İcra Kurulu’na seçildi

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF
) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş
, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği
'nin (IADI) İcra Kurulu'na seçildi. TMSF açıklamasında, "TMSF, ülkemizde 2000-2001 yıllarında yaşanan finansal kriz ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım konularında yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda IADI'nin aktif üyelerinden biri olarak TMSF bugüne kadar IADI tarafından gerçekleştirilen çok sayıda etkinliğe de iştirak etmiştir" denildi.