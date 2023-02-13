TMSF Başkanı ve Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ederken, TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını AFAD'a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.

TMSF Fon Kurulu, yaraların el birliği ile biran evvel sarılması için azami gayret ve çaba içinde çalışmalara devam edileceğini vurgulayarak bütün TMSF çalışanlarını da imkânları nisbetinde kampanyaya katkı vermeye davet etti.