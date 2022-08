TMSF Erol Aksoy’un ABD’deki evini sattırdı

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazanmasının ardından Aksoy'un gönderdiği paralarla alındığı anlaşılan dairenin satışı gerçekleşti. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, hapis cezası kesinleşince yurt dışına kaçan eski bankacı Erol Aksoy'un kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığın tespit edilmiş, bunun üzerine ABD'de girişilen hukuk mücadelesi kazanılmıştı. New York'taki dairenin fiyatı 1 milyon 470 bin dolar olarak tespit edildi. Apartman dairesi, 1 milyon 751 bin dolara bir ABD vatandaşına satılarak, para TMSF hesaplarına aktarıldı.