Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TMSF Erol Aksoy’un ABD’deki evini sattırdı
Giriş Tarihi: 3.8.2022

TMSF Erol Aksoy’un ABD’deki evini sattırdı

TMSF Erol Aksoy’un ABD’deki evini sattırdı
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazanmasının ardından Aksoy'un gönderdiği paralarla alındığı anlaşılan dairenin satışı gerçekleşti. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, hapis cezası kesinleşince yurt dışına kaçan eski bankacı Erol Aksoy'un kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığın tespit edilmiş, bunun üzerine ABD'de girişilen hukuk mücadelesi kazanılmıştı. New York'taki dairenin fiyatı 1 milyon 470 bin dolar olarak tespit edildi. Apartman dairesi, 1 milyon 751 bin dolara bir ABD vatandaşına satılarak, para TMSF hesaplarına aktarıldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TMSF Erol Aksoy’un ABD’deki evini sattırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA