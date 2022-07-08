TMSF kapatılan evim şirketleri için 698 milyon TL aktardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktarıldı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen ve ilgili mevzuattaki gerekli şartları taşımayan 20 şirketin tasfiye işlemleri için TMSF'yi görevlendirmişti. Tasfiye işlemleri devam eden 20 "tasarruf finansman şirketi"ndeki yaklaşık 44 bin sözleşmenin faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi. TMSF, kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90'ını faaliyetlerini sürdüren şirketlere devir işlemlerini tamamladı ve müşteriler SMS ile bilgilendirildi.TMSF kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktardı. Sözleşmesini devralan yeni şirkette devam etmek isteyen ve istemeyen müşteriler için bugüne kadar yapılan ödemeler toplam 269 milyon TL'ye ulaştı. Kapatılan şirketlerin tasfiye masalarına, bugüne kadar 13 bin 611 adet sözleşme iade edildi. Yeni şirketlerle devam etmek istemeyenlere, tasfiye masaları tarafından bugüne kadar toplam 262 milyon TL ödendi.