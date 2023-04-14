TMSF, Royal Halı’yı 3. kez satışa çıkarıyor

TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan ilana göre ihale 24 Mayıs 2023'te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023 tarihinde vermesi gerekecek.

İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde 470 personelle faaliyetlerini sürdüren "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 773 milyon TL+KDV muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhalenin bedeli, dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketlerinden KPMG tarafından hazırlanan rapora göre belirlendi. Öte yandan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Royal Halı'nın da bulunduğu Naksan Grubu şirketleri 2016 yılında kayyıma devredilmiş ve Gaziantep'teki Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu müsadere kararı, Yargıtay tarafından da onanmış ve Naksan Grubu şirketlerinin mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti.