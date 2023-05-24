TMSF’den Adabank ihalesine ilişkin açıklama

TMSF'den yapılan açıklamada, Adabank AŞ'nin 14. ihalesinin bugün gerçekleştirildiği belirtilerek Adabank'ın kuruma ait yüzde 96.68 oranındaki hisselerinin, 210 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ihaleye bir teklif sahibi katıldığı ifade edildi

215 MİLYON TL TEKLİF

Açıklamada "Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen ihalede, önce kapalı zarf usulü sunulan teklif katılımcının huzurunda açılmış ve akabinde İhale Şartnamesinin gereğince pazarlık aşamasına geçilmiştir. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank'ın Kurumumuza ait hisseleri için 215 milyon TL teklif vermiştir. Söz konusu teklifin TMSF Fon Kurulu'nca uygun bulunması halinde BDDK'ya gönderilecek; gelecek cevaba göre Fon Kurulumuz nihaî kararını vererek ihale sonuçlandırılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi