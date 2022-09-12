TMSF’den Fransa’da hukuk zaferi

Sahibiolduğu İktisat Bankası'nın içini boşaltmak ve paraları yurtdışına kaçırmaktan ceza alan, hapis cezası kesinleşince yurtdışına kaçan Erol Aksoy'a Fransız mahkemesi de 'dur' dedi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Fransa'da, batık banka patronu Erol Aksoy'a karşı açılan tenfiz davasında Paris İlk Derece Mahkemesi kritik bir karara imza attı. TMSF'nin Erol Aksoy'un Türkiye'den kaçırdığı malvarlıklarının tespiti ve geri kazandırılması çalışmaları açısından kritik öneme sahip kararla, Türk mahkemelerinin aldığı kararlar Fransız mahkemesi tarafından da tanınmış oldu. Mahkeme, İstanbul'daki Ticaret Mahkemeleri'nin verdiği kararların Fransa'da da geçerli olduğuna hükmetti. Daha önce New York'taki mahkemede parasının kaynağı konusunda çelişkili açıklamalar yaptığı için "güvenilir tanık olmadığı"na karar verilen Erol Aksoy'un çarpık ifadeleri Paris'teki mahkemenin de dikkatinden kaçmadı. Mahkeme karar metninde "Belirtmek gerekir ki Bay Erol Aksoy, kendisini haksız bulan hâkimlerin tarafsızlığına itiraz ederken, Türk mahkemelerinin verdiği lehte kararları savunma yaparken kullanmaktadır" ibaresine vurgu yaptı.Erol Aksoy duruşmalarda Türk mahkemelerinin bağımsız olmadığını iddia etse de mahkeme bunları dayanaktan yoksun bularak ikna olmadı. Tribunal Judiciaire De Paris mahkemesi kararında, Türkiye'deki kararların Fransız kamu düzenine uygun olduğuna karar verdi. İktisat Bankası'nın içini boşaltarak kamu zararına sebep olan Erol Aksoy'un, Paris'teki iki dairesi ile Lüksemburg'daki şirketine yönelik, TMSF tarafından aldırılmış ihtiyati tedbir kararı devam ediyor. Erol Aksoy'un New York'ta tespit edilen lüks bir dairesi mahkeme emriyle 1 milyon 751 bin dolara satılmıştı.