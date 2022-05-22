TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türk sigortacılık sektörü her türlü riskimizi koruyacak durumda

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 23-29 Mayıs Sigorta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkelerin gelişmişliğini belirleyen en önemli unsurlardan birisinin o ülkedeki sigorta bilinci ve sigortacılık sektörünün gelişim düzeyi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, özel sektör merkezli büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde özel sektörün gelişimi, kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için mali varlıklarının ve ticari risklerin sigortalanması gerekmektedir. Türk sigortacılık sektörü, geldiği nokta itibarıyla her türlü riskimizi koruyacak, ihtiyaçlarımıza cevap verecek durumdadır. Sektör, Özel Riskler Yönetim Merkezi, Sigorta Tahkim Komisyonu, DASK, TARSİM, Bilgi, Gözetim ve Eğitim Merkezleri gibi diğer ülkeler tarafından da gıptayla bakılan, örnek alınan güçlü ve nitelikli kurumlara sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, salgın süreci, iklim değişikliği, küresel alanda ekonomik ve siyasi dalgalanmalar ile komşu ülkelerdeki karmaşanın sigortaya olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırdığına dikkati çekerek sigortanın risk gerçekleştiğinde alınabilen bir ürün olmadığını vurguladı.

Geleceği bugünden sigortalatarak, birikimlerin ve değerlerin riske atılmamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Büyük yatırımlar küçük birikimlerle yapılır. Tasarruflarımızı yatırıma dönüştüren Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yüzde 30 oranında önemli bir devlet katkısı sunulmakta. Bu sistem sayesinde sermaye birikimimiz artmakta, girişimciler, yatırımcılar ihtiyaç duydukları uzun vadeli finansmana daha kolay ve ekonomik yoldan ulaşabilmektedirler. BES'teki gelişim sayesinde büyümenin finansmanı kolaylaşacak böylece istihdam ve yatırımlar artacak. Bu sistemle vatandaşlarımızın tasarrufları büyürken, gelecekleri de güvence altına alınacaktır."

Hisarcıklıoğlu, birlik çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen acente ve eksperlerin, Türkiye'deki sigorta sektörünün gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

BES'in gelişmesi, sigortanın tabana yayılması, ulaşılabilir olması ve doğru teminatların sunulmasında sigorta acentelerinin, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleriyle sigortalılar arasında adaleti sağlamakta ise sigorta eksperlerinin büyük payı olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, asgari standartların ve mesleki disiplinin korunması böylece sektöre daha fazla katkı yapmalarını sağlamak için TOBB olarak her türlü desteği veriyoruz. Birlikte çalıştığımız sigorta acentelerimizle sigorta eksperlerimiz başta olmak üzere, tüm sigorta sektörümüzün, çalışanların ve sigortalıların Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum."