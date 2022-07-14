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Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:09

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

AA
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 15 Temmuz Mesajı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız" ifadesini kullanarak her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız." ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un, hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü olduğunu anımsatan, Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini, demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Daha darbe bildirisi okunur okunmaz, gece saat 00.22'de çıktık dedik ki; 'Milletin iradesi ve demokrasi dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Gün demokrasiye sahip çıkma günüdür. TOBB ve oda-borsa camiası olarak, demokrasinin, milletimizin ve devletimizin yanındayız.' Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız. Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden milli direnişin kahraman şehitlerine Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı
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