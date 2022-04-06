TOBB heyeti, TOGG’un Gebze merkezinde toplandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğindeki toplantı TOBB'un da paydaşı olduğu Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gebze'deki merkezinde yapıldı. Aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'nun da katılım sağladığı toplantıda, yönetim kurulu üyeleri gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptıktan sonra TOGG'u inceledi.

TOGG'U İNCELEDİLER

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik Tesisleri'ndeki çalışmalar ve seri üretime geçiş hazırlıkları hakkında TOBB heyetine bilgi verdi. Gebze'de sergilenen Türkiye'nin otomobili TOGG'u yakından inceleyen, konforunu test eden TOBB heyeti, günün anısına fotoğraf da çektirdi.

İDDİALI BİR GİRİŞ

Toplantı sonrası TOGG ile ilgili bir değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şunları söyledi: "Türkiye, teknolojik dönüşümü beraberinde getiren TOGG ile elektrikli araç pazarına iddialı bir giriş yaparak, bu alandaki iddiasını ortaya koydu. Türkiye'nin hayalini kurduğu yerli ve milli otomobili TOGG'un dünya pazarında ülkemizi bir üst lige taşıyacağına inanıyoruz.

HEYECANLA BEKLİYORUZ

TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde denendi, zorlu parkur koşullarında -40 derecede test sürüşünü başarıyla tamamladı. Gemlik'teki tesislerde ilk araç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip tesislerde, 10 yılda 5 farklı modelde toplamda 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor. Yerli ve milli otomobilimiz tasarım noktasında Kocaeli'nin de imzasını taşıyor. Türkiye'nin dünya ile rekabet etmesini sağlayacak gözbebeğimiz TOGG'un banttan inmesini heyecanla bekliyoruz."