TOGG -20 derece soğuk ve karlı yolda testi başarıyla geçti

Yılın ortalama 6 ayı karla kaplı ve zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü Karlıova'da yaşayan Sedat Bingöl ve Gökhan Şensoy, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG T10X modelini 20 santimetre karla kaplı yollarda test etti. Sıcaklığın sıfırın altında olduğu ilçede buzlu ve karlı yollarda gerçekleştirilen test sürüşü, TOGG almayı düşünen bölge sakinleri tarafından da gözlemlendi. Test sürüşü ayrıca havadan da yakalandı. Otomobil sahibi Sedat Bingöl, TOGG'un eksi 20 derecede bile tek kalkışta çalıştığını belirterek, "Daha önce sahip olduğumuz araçlar çoğu zaman yolda kalıyordu ve biz de yolda kalıyorduk. Çalıştırmakta zorluk çekiyoruz. Sabah kalkıp işe gittiğimizde arabalar genellikle çalışmıyor.

En az 1 saat aracın ısınmasını bekliyoruz. TOGG'u aldık ve çok memnunuz. Eksi 20'de bile derece, kontağa bastığımız anda başlıyor. 15-20 santimetre karda rahatlıkla gidebiliyoruz. Arkadan itişli olduğu için biraz ön yargı vardı. Burada genellikle önden çekişli arabalar tercih ediliyor. Bazıları şöyle dedi: 'Elektrikli araçlarda sorunlar var.' Aldım ve 2 aydır kullanıyorum, hiçbir sorun yok, oldukça memnunum, pil ömrü de iyi, buzda, karda, çamurda sorunsuz bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. TOGG almayı düşünenler ön yargıyı kırmak için denediler. Buzda nasıl performans gösterdiği, karda mı yoksa kaydırakta mı sıkıştığı gibi endişeleri ortadan kaldırmak için test ettiler ve test başarılı oldu" dedi. TOGG almayı da düşünen Yusuf Bingöl, "Karlıova'da 6 ay kış yaşıyoruz. Burası her aracın giremediği bir yer. Bugün hem arabayı hem de yola takılıp takılmayacağını test ettik. Kış koşullarında çok iyi geçti" dedi.