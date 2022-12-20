TOGG Avrupa’ya damga vurdu: Avrupa’da 92 farklı testten geçti

35 TEDARİKÇİMİZ VAR

"Özellikle TOGG'a imalat safhasında katkı veren bölgeden 35 tane tedarikçimiz var. Allah onlardan da razı olsun. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz" dedi.