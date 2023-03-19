Togg başvuruları 41 bini buldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Tüketiciler Togg'un ilk modeli C-SUV'a büyük ilgi gösteriyor. 16 Mart'ta başlayan süreçte her gün rekorlar kırılıyor. İlk 4 saatte 7 bin kişi Togg almak için başvururken, bu sayı ilk 24 saatte 22 bin 150 adete, 30 saatte 29 bin adete çıktı. Ön siparişler son başvurularla birlikte yaklaşık 41 bin adeti buldu. 2023 boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin adet T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci 27 Mart'a kadar devam edecek. Tüketiciler, Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin TL'yi aktardıktan sonra, ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip, ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle de sipariş sahipleri belirlenecek.TOGG, daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Kullanıcılarla doğrudan temas yöntemini seçen Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptı.