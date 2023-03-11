Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, bu hafta satışa çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, önümüzdeki günlerde Togg'un milletle buluşacağını söyledi. Türkiye'nin bölgesinin parlayan üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, "Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkacak" dedi.Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.TOGG'undünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacağını belirten Kacır, "Beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştirecek ve dünya pazarlarına ihraç edecek" dedi. 2030'a kadar ülkede en az 100 bin teknoloji geliştiren yeni şirket kurulması için çalışacaklarını anlatan Kacır, milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimi sayısını 7 yılda 100'e çıkaracaklarını sözlerine ekledi