TOGG dünya vitrinine çıkıyor

Türkiye
'nin yerli otomobili TOGG
'un dünyaya tanıtımı için yeni bir hamle yapılıyor. Klasik otomobil fuarlarından ziyade teknoloji fuarlarında varlık göstermeyi tercih eden TOGG, 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES
2022'ye katılacak.
KATILACAĞI İLK FUAR
Türkiye'nin otomobilinin dünyaya tanıtılacağı ilk fuar olacak CES 2022
ile ilgili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES'te olacağız" ifadelerine yer verildi.
TEKNOLOJİ ŞİRKETİ KİMLİĞİ
Münih Otomobil Fuarı
, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk kez fiziksel olarak düzenlenmişti. Elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu fuara TOGG'un katılmaması merak konusu olmuştu. TOGG yöneticisi Gürcan Karakaş
ise, klasik otomobil fuarlarında olmayacaklarını, teknoloji fuarlarına katılacaklarını söylemişti.
DEV MARKALAR SAHNE ALACAK
CES sadece teknoloji devlerinin değil, otomobil firmalarının en yeni teknolojiye sahip otomobillerini sergilediği bir organizasyon haline geldi. Geçen yıl pandemi nedeniyle fuar, dijital ortamda yapıldı. Dev markaların sahne alacağı organizasyona pandemi nedeniyle ek önlemler getirilerek aşı olmayanların giremeyeceği duyuruldu.